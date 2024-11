Acima de certo nível de poder, bandido bom é bandido solto O caso de Fernando Collor revela que no Brasil, desde que institucionalizado, o crime compensa. Ex-governador, ex-presidente da República e ex-senador, Collor foi denunciado em agosto de 2015 pela Procuradoria-Geral da República. Crime grave. Um assalto de R$ 20 milhões da BR Distribuidora, antiga subsidiária da Petrobrás. Decorridos nove anos, embora condenado na última instância do Judiciário, Collor continua em liberdade. O Supremo Tribunal Federal protelou, condenou, voltou a protelar e, após ensaiar um recuo, acaba de confirmar, na quinta-feira, a sentença de oito anos e dez meses de cadeia que impôs a Collor em maio do ano passado. Já não se discutia se o roubo aconteceu. Estava sacramentado que Collor cometera os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A defesa guerreava apenas por uma redução da pena para quatro anos e seis meses. Veja o texto completo de Josias de Souza