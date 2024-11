Críticos corrosivos da saidinha de presidiários, Bolsonaro e seus seguidores silenciam diante da concessão do benefício a George Washington de Oliveira Souza. Preso em 24 de dezembro de 2022, ele confessou ter planejado explosões em Brasília, para "instalar o caos" e provocar a "decretação de um estado de sítio" e uma "intervenção militar" às vésperas da posse de Lula. Precursor do bolsonarismo explosivo, George Washington não foi autodestrutivo como o homem-bomba Francisco Wanderley Luiz, que se explodiu na frente do Supremo. Detonou sua ficha criminal, não o crânio. Queria mandar pelos ares um caminhão-tanque, não o próprio carro. Vivo, foi preso e condenado. Mas já desfruta do regime semiaberto. Na semana que vem, deve usufruir de sua primeira saidinha.