Lula sabe que a eleição de Trump comprometeu o plano de fazer da cúpula do G20, no Rio de Janeiro, uma apoteose sob a presidência do Brasil. Sabe também que precisa atenuar o prejuízo. A redução dos danos depende da capacidade de Lula de agir rapidamente para colocar as assinaturas dos líderes das maiores economias do mundo dentro de um comunicado que traduza um consenso mínimo. A concordância pode ser mínima como uma agulha de Pickering, disse um diplomata brasileiro que participa das negociações. Referia-se à agulha de safira usada no século passado para reproduzir nas falecidas vitrolas música em alta fidelidade, sem o chiado dos discos. Inventada pelo americano Norman Pickering, em 1945, a agulha de vitrola era do tamanho de uma cabeça de alfinete.