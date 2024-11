A foto do ano correu o mundo na tarde desta segunda-feira. Foi clicada nos jardins do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, com o Pão de Açúcar ao fundo. Nela, perfilaram-se os líderes de nações ricas e em desenvolvimento. O presidente americano Joe Biden não aparece na imagem. Chegou atrasado. Sua ausência realçou a presença ameaçadora do fantasma de Donald Trump na cúpula do G20.