Bolsonaro sabe o que fez no verão passado. Já percebeu que o Supremo Tribunal Federal o condenado à prisão. Se o comportamento que exibe a caminho do patíbulo serve para alguma coisa é para sinalizar que o capitão transformará o seu julgamento num grande comício. O comício do resto de sua vida. É mais fácil comover-se com uma pedra do que extrair emoção do puxa-saquismo sanfoneiro do ex-ministro do Turismo Gilson Machado. Os olhos de Bolsonaro marejaram porque a lágrima tornou-se parte da coreografia da vitimização. O capitão fortão precisa acionar de vez em quando o modo fraquinho.