Desde a assinatura do acordo de delação premiada de Mauro Cid com a Polícia Federal, o país esperava pelo sinal que colocaria Bolsonaro no rumo da cadeia. O levantamento do sigilo do inquérito sobre a trama golpista, determinado por Alexandre de Moraes nesta terça-feira, 26 de novembro de 2026, ficará no enredo da tentativa de subverter a democracia brasileira como um marco da derrocada criminal de Bolsonaro e seus cúmplices. De agora em diante, tudo é epílogo na história do golpe.

Expostas em documento de 884 páginas, as provas colecionadas pela PF são devastadoras. Transformam Bolsonaro numa condenação criminal esperando na fila do Supremo Tribunal Federal para acontecer. Concluiu-se que a participação do capitão é "inequívoca". Ele "planejou, atuou e teve o domínio" dos "atos executórios realizados pela organização criminosa que objetivava a concretização de um Golpe de Estado e da Abolição do Estado Democrático de Direito".