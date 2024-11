A Polícia Federal capturou no laptop do delator Mauro Cid um plano de fuga de Bolsonaro. Criado em março de 2021, foi exposto no inquérito da Polícia Federal sobre a trama do golpe. Esboçava um cenário em que ataques do capitão ao Poder Judiciário produziriam uma ruptura institucional. Consumada a fratura, Bolsonaro se recusaria a cumprir ordens do Supremo Tribunal Federal. Faltando-lhe apoio das Forças Armadas para resistir contra eventual mandado de prisão, cooptaria militares para protegê-lo e conduzi-lo ao exterior.

O modelo de fuga elaborado para Bolsonaro é chamado de RAFE-LAFE. Na língua do Exército, RAFE é a sigla de Rede de Auxílio à Fuga e Evasão. LAFE contém as iniciais de Linha de Auxílio à Fuga e Evasão. A despeito dos petardos disparados por Bolsonaro contra o Judiciário, o Apolipse institucional não veio em 2021. Segundo a Polícia Federal, "o plano de fuga foi adaptado e utilizado no final do ano de 2022, quando a organização criminosa não obteve êxito na consumação do golpe de Estado."