A sexta-feira termina com o dólar virando a esquina dos R$ 6. Uma maldição que o governo sonhou evitar com o anúncio da lipoaspiração de R$ 71,9 bilhões nas despesas públicas em dois anos. O chefe da Casa Civil, Rui Costa, atribuiu os maus bofes do mercado à ação "deliberada" de Roberto Campos Neto, que "vive falando mal do Brasil". Disse que o governo está em "contagem regressiva" para a troca de comando no Banco Central.