Os militares que se associaram a Bolsonaro queriam um golpe. Não têm do que se queixar. O golpe, finalmente, veio. Não chegou na forma da ditadura que desejavam. O golpe que deu certo foi o conto do vigário em que os cúmplices do chefe da "organização criminosa" caíram. Tudo o que parecia deixou de ser no instante em que Bolsonaro declarou que jamais discutiu golpe. E que o Plano Punhal Verde e Amarelo não passa de "papo de quem tem minhoca na cabeça." Seu advogado, Paulo Cunha Bueno, disse que o golpe não beneficiaria Bolsonaro, mas uma junta comandada pelos generais palacianos Braga Neto e Augusto Heleno.