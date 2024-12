Contando com o depoimento desta terça-feira, marcado para as 15h, Mauro Cid já coleciona onze interrogatórios à Polícia Federal. Tornou-se um colaborador seletivo, do tipo que sua o dedo-duro em conta-gotas. Os investigadores estão convencidos de que o ex-faz tudo de Bolsonaro revela mais do que gostaria e muito menos do que sabe. Tenta-se uma vez mais forçar Mauro Cid a esclarecer "omissões e contradições" relacionadas à trama golpista. O diretor-geral da PF, Andrei Meirelles, disse que a nova inquirição é um desdobramento da oitiva feita por Alexandre de Moraes, no Supremo, em 21 de novembro.