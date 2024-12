A julgar pela evolução das articulações, o que vem por aí não é uma reforma ministerial, mas um remendo. Lula se equipa para 2026. O centrão, insatisfeito com tudo, quer um pouco mais. O PT dedica-se à autofagia. Lula cogita pagar à vista, com ministérios, a perspectiva de um apoio a prazo do MDB e PSD ao seu plano reeleição. Arrisca-se a levar um calote. O centrão quer ver Arthur Lira na poltrona de Nísia Trindade, na Saúde. Deseja colocar um pé no Planalto, desalojando Alexandre Padilha da Coordenação Política.