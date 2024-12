No trato com Roberto Campos Neto, o Planalto e o PT adotam a lógica do martelo. Martelam o presidente do Banco Central impiedosamente a cada elevação da taxa de juros. A partir de janeiro, Lula e seus correligionários petistas se arriscam a martelar os próprios dedos, pois assumirá o trono do BC o economista Gabriel Galípolo, um prego companheiro. Desafiado por uma inflação que furou o teto da meta, batendo em 4,87% no acumulado de doze meses, o BC viu-se compelido a dar um choque na política monetária, elevando a taxa anual de juros em um ponto percentual, de 11,25% para 12,25%. Gleisi Hoffman, a presidente do PT, abriu a caixa de ferramentas. Como de hábito, martelou Campos Neto.