A partir de janeiro, o Banco Central estará sob nova administração. Sai Roberto Campos Neto, entra Gabriel Galípolo. O Planalto mandou pregar na parede, atrás do balcão da política monetária, um cartaz com um aviso: "Não elevamos juros". Por descuido, pendurou-se do lado uma folhinha tapando o "Não". Nela, a quitanda anuncia a mercadoria que será oferecida à freguesia depois do réveillon. Nesta quarta-feira, a diretoria do BC deu uma paulada nos juros. O calombo foi de um ponto percentual. A taxa anual subiu de 11,25% para 12,25%. Informou-se em comunicado oficial que vêm por aí pelo menos mais duas pancadas com a mesma intensidade. Em 19 de março, os juros do Ano Novo estarão rodando na casa dos 14,25%.