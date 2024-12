Pesquisa mostra que segurança é calcanhar de vidro de Tarcísio Nas pegadas de uma inquietante exposição de casos de violência estrelados por policiais militares de São Paulo, uma pesquisa da Quaest revela que a segurança pública virou um calcanhar de vidro de Tarcísio de Freitas. Quase quatro em cada dez entrevistados (37%) reprovam a atuação do governo paulista na segurança. Em abril, esse índice era de 31%. Nesse contexto, negligenciar uma erosão de seis pontos percentuais em oito meses seria um erro político primário. Tarcísio já farejou o cheiro de queimado. No gogó, passou a valorizar o uso de câmeras corporais no uniforme dos policiais. Algo que desprezava. Reconheceu que declarações como o "tô nem aí" para a violência policial servem de estímulo à barbárie. Porém... Veja o texto completo de Josias de Souza