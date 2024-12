Numa evidência de que amar não é coisa para amadores, cinco ministros de Lula, todos eles ex-governadores, levaram suas mulheres para dentro da folha salarial de tribunais de contas dos respectivos estados. Tudo assombrosamente dentro da lei. Em 2022, as mulheres de Renan Filho (Transportes) e Waldez Góes (Integração) viraram conselheiras dos tribunais de contas do Amapá e de Alagoas. Em 2023, as companheiras de Rui Costa (Casa Civil) e Wellington Dias foram contempladas com poltronas análogas na Bahia e no Piauí.