A Polícia Federal realizou uma vistosa incursão na parceria firmada pelo PCC com um pedaço da polícia civil de São Paulo. Foram às ruas 130 agentes federais. Afora treze ordens de busca e apreensão, cumpriram oito mandatos de prisão. Entre os presos há um delegado e três policiais civis. São acusados de delinquências que ajudam a explicar por que Tarcísio de Freitas já não se anima a tratar as forças policiais do estado como corporações acima de qualquer suspeita. A operação está relacionada à execução do empresário e criminoso confesso Antônio Vinícius Gritzbach. Foi passada nas armas no mês passado, à luz do dia, no aeroporto de Guarulhos. Lavava dinheiro do PCC. Dias do assassinato, tornara-se um delator valioso. Conhecia ramificações subterrâneas do PCC com a polícia, o sistema financeiro e a política. Em sua delação, acusara policiais civis de lhe roubar sete relógios caros e de exigir R$ 40 milhões para enterrar um inquérito em que era investigado por encomendar a morte de dois bandidos da facção criminosa.