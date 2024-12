O fim de ano em Brasília transformou-se numa xepa. Na Câmara, a liquidação deixa no chinelo o orçamento secreto. Arthur Lira enfiou na sacola milionárias emendas de comissão que não foram sequer votadas nas comissões. No Senado, Davi Alcolumbre arremata no feirão diretorias de agências reguladoras. Com pressa para aprovar o pacote de corte de despesas, o governo entra no clima de ôba-ôba. O Planalto recebeu pedido subscrito por 17 líderes da Câmara para a liberação de R$ 4,2 milhões em emendas de comissão. Desse valor, R$ 180 milhões foram redirecionados à revelia das próprias comissões, proibidas por Lira de funcionar até o Ano Novo. Por um feitiço do acaso, 40% das verbas redirecionadas —R$ 73 milhões— foram para Alagoas, o estado do rei Arthur.