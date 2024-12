Brasília costuma mergulhar em profunda calmaria entre o Natal e o Carnaval. O período que separa o panetone de 2024 dos tamborins de 2025 pode ser diferente. Cinco ministros do Supremo Tribunal Federal formalizaram junto à presidência da Corte a decisão de permanecer em atividade durante o recesso do Poder Judiciário. Entre eles Alexandre de Moraes e Flávio Dino. O procurador-geral da República Paulo Gonet também informou que abrirá mão das férias. Um frêmito de pavor percorre a espinha de investigados e cúmplices. No atacado, Moraes é relator dos inquéritos estrelados por Bolsonaro, incluindo o que trata da trama golpista. Dino cuida do varejo das emendas parlamentares. Gonet tem sobre a mesa as 884 páginas do inquérito sobre a tentativa de golpe. Acompanha, de resto, os desdobramentos do escândalo que envolve a suspeita de desvio de R$ 1,4 milhão em emendas orçamentárias escoadas a partir do Denocs.