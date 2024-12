Nos últimos dias, ministros e parlamentares bem-postos gastaram saliva em conversas com bambambãs do sistema financeiro. Queriam compreender os humores do dólar. Ninguém se animou a procurar o banco do ponto de ônibus. Ali, trabalhadores que esperam pelo transporte teriam dificuldade para compreender determinadas contradições. Por exemplo: o Congresso autorizou o governo a arrochar o abono dos microssalários, mas afastou a tesoura dos supersalários do serviço público. Mexeu em benefícios sociais, mas salvou as emendas parlamentares. Reduziu o fundo nacional de educação, mas cuidou para que o fundão eleitoral cresça acima da inflação.