Sócio fundador do orçamento secreto, Arthur Lira achou que seria uma boa ideia patrocinar no apagar das luzes de sua gestão uma penúltima manobra. Servindo-se das digitais de 17 líderes partidários, impôs ao Planalto o pagamento de R$ 4,2 bilhões em emendes orçamentárias de comissão sem o aval das comissões. O Legislativo foi ao recesso. Mas o ministro do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino, alheio às férias do Judiciário, manteve a caneta em riste. Às vésperas do Natal, suspendeu novamente a liberação das verbas e determinou à Polícia Federal a abertura de inquérito para investigar o pedido da Câmara. Parte das verbas que Dino mandou bloquear iria para Alagoas, o estado de Lira. Coisa de R$ 73 milhões. O ministro anotou em seu despacho que a pretensão da Câmara "não é compatível com a ordem constitucional". Lembrou as peculiaridades que marcam um novo escândalo de emendas que a Polícia Federal está esquadrinhando no Dnocs. Envolve contratos de R$ 1,4 bilhão. Dino mencionou "malas de dinheiro sendo apreendidas em aviões, cofres, armários ou jogadas pela janela" durante as batidas da PF.