A queda de parte da ponte JK, na divisa entre Tocantins e Maranhão, é um desses acontecimentos que ferem a rotina como uma lâmina fria e fazem a vida escapar do controle. É como se o mundo balançasse, desabasse e tudo saísse do lugar. No Brasil, naturaliza-se a morte inatural com extraordinária naturalidade. Morre-se de racismo, de homofobia, de feminicídio, de violência policial, do diabo. De repente, o brasileiro é informado de que também pode morrer de ponte.