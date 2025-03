A humanidade gasta mais tempo e energia ao criar subterfúgios para sobreviver aos problemas do que ao enfrentá-los. Se a existência de um Dia Internacional da Mulher serve para alguma coisa é para lembrar que há no mundo quem abomine a ideia da equidade de gênero. Seria mais útil, portanto, criar um Dia Mundial Anti-machismo. Não melhora o drama. Mas arrasta o vilão para a boca do palco. Convém jamais subestimar a capacidade de um machista de subestimar uma mulher. Nada pode ser mais deletério do que um dia no calendário para dissimular todas as culpas com rosas e bombons. A pantomima da confraternização entre inimigos dificulta a compreensão sobre o genuíno papel a ser desempenhado pelo homem no campo de batalha.