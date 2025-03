Bolsonaro veste o manto do proscrito martirizado desde que ficou inelegível. A visão das grades deu ao discurso da vitimização um aspecto fúnebre. O capitão agora diz: "O sistema, o Estado profundo, me quer morto, não me quer preso". Bobagem. A novela criminal de outro ex-presidente, Fernando Collor, mostra que o Supremo Tribunal Federal realmente não gosta de ver poderoso preso. Mas as togas tampouco atiram para matar. Collor foi condenado a oito anos e dez meses de cadeia. Assaltou R$ 20 milhões da BR Distribuidora, antigo braço da Petrobras. A sentença fará aniversário de dois anos em maio. E o condenado continua solto. O Supremo corre para julgar Bolsonaro antes de 2026. Não será fácil. Ainda que consiga condená-lo, precisará superar a síndrome dos recursos protelatórios, patologia que premia com a impunidade perpétua mesmo os criminosos de última instância.