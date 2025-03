Os especialistas sustentam que a personalidade humana fica pronta aos cinco anos de idade. A dissimulação já está feita, mesmo que não tenha tido a oportunidade de se manifestar. A política é uma atividade em que quase todas as pessoas são outras pessoas. Mas Gleisi Hoffmann exagera na pantomima. Avalista da encenação, Lula assume riscos insondáveis. No discurso de estreia, a nova coordenadora política do Planalto acenou para aliados do centrão e se colocou a serviço dos antagonistas Fernando Haddad, da Fazenda, e Rui Costa, da Casa Civil. Ou seja: Gleisi soou como ex-Gleisi, bem diferente daquela que ateou fogo à própria sucessão na presidência do PT.