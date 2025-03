Lula faria bem a si mesmo se terceirizasse Trump a Alckmin A menos que Trump dê um novo cavalo de pau, começa a vigorar nesta quarta-feira a tarifa de 25% sobre as importações de aço e alumínio. Vale para o mundo todo. Afeta o Brasil, segundo maior exportador de aço para o mercado dos Estados Unidos. O governo brasileiro lida com o problema em dois ambientes. Num, Geraldo Alckmin negocia nos bastidores um adiamento com Washington. Noutro, Lula atravessa na moderação do seu vice e ministro da indústria uma retórica palanqueira. Veja o texto completo de Josias de Souza