Ao dizer que colocou Gleisi Hoffmann, "essa mulher bonita", na articulação política para melhorar a relação com o Congresso, Lula fez surgir no Brasil uma nova doutrina: o "fakenismo". Consiste em colocar a serviço dos interesses das mulheres o que há de mais falso e traiçoeiro no homem misógino. O "fakenismo" é tão confiável quanto o canto da sereia, a lágrima de crocodilo e o apreço de Bolsonaro pelo feminismo. A penúltima fala machista de Lula soou seis depois de Bolsonaro ter declarado que apoiadoras do PT são "feias" e "incomíveis". Ao insinuar que o fator estético pesou na nomeação de Gleisi, Lula libertou a mulher fluorescente que certos bolsonaristas mantinham enterrada dentro de si. O deputado Coronel Zuco lamentou o desapreço de Lula pela valorização da "competência profissional" da mulher.