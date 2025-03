"Temos o receio de que Bolsonaro seja preso antes do Natal", disse à coluna um de seus mais fieis aliados. "Todos já conhecem a sentença antes do início do julgamento", acrescentou. "No futuro, o açodamento do Supremo será usado como argumento para pedidos de anulação. Hoje, essa pressa vai intensificar a pressão para que Bolsonaro libere —ou até lidere— a articulação para definir um outro candidato para representar o campo da direita em 2026." Em poucas horas, três lances deixaram o "mito" mais perto das grades. Na manhã da quinta-feira, o procurador-geral Paulo Gonet enviou ao Supremo manifestação refutando alegações das defesas de Bolsonaro e mais sete acusados. No início da tarde, o relator Alexandre de Moraes liberou a denúncia para apreciação da Primeira Turma da Corte. Antes do início da noite, o presidente do colegiado, Cristiano Zanin, marcou o início do julgamento para 25 de março.