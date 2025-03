Indefensável no Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro busca na rua apoio para aprovar no Congresso uma anistia. A caminho de uma condenação por tentativa de golpe de Estado, agarra-se à democracia como um náufrago. É como se confundisse um jacaré com um pedaço de tronco. Otimista, Bolsonaro fala em reunir 1 milhão da pessoas na orla de Copacabana no domingo. "Está chegando a hora", disse num vídeo postado no início da semana. "Vamos dar um recado para o Brasil e para o mundo. Quem tem que decidir o nosso futuro é o povo." O principal bordão da manifestação será "anistia já!".