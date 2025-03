A poucos dias de virar réu no Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro é acossado por três problemas: o crepúsculo do bolsonarismo, o distanciamento do centrão e a proximidade da cadeia. A manifestação deste domingo mostrou que o vigor da liderança política de Bolsonaro, embora declinante, não desapareceu. Nem por isso o Sol brilhará para o bolsonarismo, o centrão se reaproximará ou a prisão sumirá do horizonte. Em vez de escamotear, o ato expôs o drama do capitão em toda a sua crueza. Bolsonaro encolhe o seu andor. Havia em Copacabana menos devotos do que nos atos pró-anistia do ano passado. Ficou entendido que o pedaço do conservadorismo que rosna para Lula nas pesquisas não se confunde com o bolsonarismo que ronrona nas ruas para o "mito". Nas eleições municipais de 2024, o voto conservador já havia se afastado de Bolsonaro nas cidades em que encontrou um caminho alternativo.