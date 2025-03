O pedágio que Tarcísio de Freitas paga a Bolsonaro para herdar seu espólio político começa a render dividendos. Pesquisa feita pelo Monitor do Debate Político revela que 42% dos bolsonaristas que compareceram à manifestação de domingo em Copacabana deseja que o governador de São Paulo dispute o Planalto caso o "mito" não possa concorrer. Tarcísio prevalece com folga sobre Michelle, Eduardo e Flávio Bolsonaro, que obtiveram, respectivamente, 21%, 16% e 6% das preferências. No palanque, Tarcísio fez uma defesa protocolar da candidatura do criador inelegível. Discursando para uma plateia menor do que a dos atos pró-anistia do ano passado, o governador rimou "ovo caro" com "volta Bolsonaro". Cavalgando a carestia, esboçou sua própria plataforma nacional anti-Lula. Pode se tornar o Plano D da direita radical.