A exemplo de Eduardo Bolsonaro, quatro mulheres bolsonaristas reivindicam asilo nos Estados Unidos: Raquel de Souza Lopes, Rosana Maciel Gomes, Michely Paiva Alves e Cristiane da Silva. Enroscadas no caso do quebra-quebra de Brasília, fugiram para a Argentina antes de entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Aguardam pela extradição em prisões do Texas. O pretexto para que Eduardo trocasse o batente da Câmara pela militância no império laranja de Trump foi um pedido de confisco do seu passaporte formulado pelo PT. "Eu ficaria preso no Brasil", disse o deputado. Ao enviar a notícia-crime do petismo para o arquivo, o procurador-geral Paulo Gonet e o ministro Alexandre de Moraes aprisionaram Eduardo na sua própria ficção.