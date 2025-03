A Comissão de Relações Exteriores da Câmara foi convertida por Bolsonaro e o PL num palco para exposição da teatralidade do autoexílio de Eduardo Bolsonaro. Sob a presidência do deputado bolsonarista Filipe Barros, a comissão revestirá com um verniz institucional o plano do filho do capitão de avacalhar a imagem do Brasil nos Estados Unidos. O novo presidente transformou sua estreia num circo de horrores. Chamou de "ato heroico" a fuga de Eduardo. Acha que o "amigo" foi forçado a "fugir de uma iminente perseguição de suas liberdades." Disse que trabalhará para que a "democracia volte a ficar de pé" no Brasil.