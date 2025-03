Sem uma defesa crível, Bolsonaro e seus cúmplices recorrem a todos os estratagemas disponíveis para atingir seus subterfúgios. Quando indicou Nunes Marques para vestir uma toga suprema, o futuro réu dispensou os pudores. Referiu-se ao escolhido como "10% de mim no Supremo. No seu penúltimo voto, o ministro deixou o padrinho 100% insatisfeito. Nunes Marques compôs a maioria que indeferiu os pedidos para afastar do julgamento da denúncia contra o alto-comando do golpe os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. As defesas de Bolsonaro e dos generais Braga Netto e Mário Fernandes invocavam a "suspeição" dos três. Nem mesmo o ministro que o capitão trata como gorjeta comprou a tese.