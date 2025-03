Na véspera do início do julgamento sobre a denúncia da trama golpista, Bolsonaro mostra-se resignado com sua futura condição de réu. Considera perdida a batalha jurídica. Concentra-se no embate político. Disse a um aliado estar mais "receoso" com o que se passa no Japão do que com o que está por vir na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.

Diante do estranhamento do interlocutor, Bolsonaro trocou seu raciocínio em miúdos. Do Supremo, não senão a conversão da denúncia do procurador-geral Paulo Gonet em ação penal. Receia ser surpreendido por acordos subterrâneos costurados à margem da viagem de Lula ao Japão.