No Brasil, quem espera o pior costuma surpreender-se. O que vem é quase sempre pior do que o esperado. Num julgamento com cheiro de história, o Supremo transformará Bolsonaro em réu. Próximo das grades, o "mito" não deveria servir nem para guia de cegos. Mas os devotos insistem em tratá-lo como guia dos povos. Em público, Bolsonaro declara-se inocente. Quando os refletores se apagam, reconhece que sua presunção de inocência ficou gasta. Juridicamente, está jurado de morte. Para se manter politicamente vivo, administra como estorvo um espólio político disputado por um herdeiro de espírito e outro de sangue.