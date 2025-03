No golpe bem-sucedido, a unanimidade é a opinião do chefe da organização criminosa. No golpe falhado, a unanimidade converte-se em solidão no patíbulo. Fugindo da corda, os cúmplices encostaram Bolsonaro na forca. Na sessão inaugural de julgamento da denúncia contra os oito membros do "grupo crucial" da trama golpista, além do aperto do nó no pescoço do capitão, sobrou corda para o enforcamento do general Braga Netto na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.