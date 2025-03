Sob holofotes do STF, Bolsonaro monetiza 'conteúdo exclusivo' Dos males o menor, raciocinam os encrencados convencionais. Ou o que der mais dinheiro, ensina Bolsonaro. A caminho do banco dos réus, o capitão monetizou seu infortúnio. Instalou um balcão no Instagram. Nele, ofereceu aos seguidores uma assinatura para "conteúdo exclusivo" ao preço de R$ 7,90 mensais. Em poucas horas, atraiu mais de uma centena de incautos. Veja o texto completo de Josias de Souza