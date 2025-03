Bolsonaro vira réu a cinco dias do aniversário do golpe de 64 Grande dia! O Brasil desce novamente aos livros de história de cabeça para baixo. A cinco dias do aniversário de 61 anos do golpe militar de 1964, Bolsonaro virou réu por tentar abolir o regime democrático por meio de um novo golpe de Estado. Um ex-presidente da República enroscado num atentado à democracia dessa magnitude por decisão unânime da Primeira Turma do Supremo já teria dimensão histórica. O cheiro de historiografia é potencializado pelo fato de que descem ao banco dos réus junto com o capitão golpista cinco militares seduzidos pela sua sublevação falhada. São três generais (Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira), um almirante (Almir Garnier) e um tenente-coronel (Mauro Cid). Veja o texto completo de Josias de Souza