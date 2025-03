Bolsonaro revisou com aliados seu planejamento de guerra. Moído pela unanimidade da Primeira Turma do Supremo, que o transformou em candidato à cadeia por ter tentado dar um golpe de Estado para abolir a democracia pela força, o capitão decidiu priorizar a trincheira política. Seu objetivo número um é a anistia. Atentos aos sinais de fumaça, ministros da Suprema Corte se equipam para apagar o fogo do réu. Em privado, Alexandre de Moraes repete dois bordões. "Quem admite anistia ou não é a Constituição Federal", ele afirma. "E quem interpreta a Constituição é o Supremo Tribunal Federal", acrescenta. A coluna ouviu dois ministros supremos. Sustentam que uma lei para perdoar condenados por crimes contra a democracia seria declarada inconstitucional. Estima-se até o placar: 9 a 2. Ficariam vencidos Nunes Marques e André Mendonça.