Ao hackear Paraguai, Lula imita grampo de Obama sobre Dilma A notícia de que o serviço de espionagem do Brasil hackeou computadores de autoridades do Paraguai produzirá uma crise diplomática. A revelação de que a bisbilhotagem ocorreu a partir de servidores virtuais operados por agentes da Abin desde o Chile e o Panamá dá à lambança uma dimensão regional. Tramada na gestão Bolsonaro, a invasão hacker para capturar segredos no âmbito de uma negociação sobre tarifas de energia de Itaipu ocorreu sob gestão petista. Mal comparando, o Brasil de Lula tratou o Paraguai de modo como Dilma Rousseff foi tratada pelos Estados Unidos durante a gestão de Barack Obama. Veja o texto completo de Josias de Souza