O primeiro grande desafio de um presidente de Banco Central é distinguir a diferença sutil do significado das expressões "preciso fazer algo" e "algo precisa ser feito". Quem tropeça na semântica arrisca-se a chegar tarde no lance. Submetido a um negócio nebuloso —a compra do Banco Master pelo BRB, o banco estadual de Brasília—, Gabriel Galípolo descobre da pior maneira que as circunstâncias o intimam a fazer algo que deixou de ser feito pelo antecessor Roberto Campos Neto. Galípolo recebe nesta terça-feira o controlador do Master, Daniel Vorcaro. Na véspera, conversou separadamente com os presidentes do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, e do BTG, André Esteves, que oferecera R$ 1 pelo Master. O BRB aceitou pagar R$ 2 bilhões pela parte boa do banco, mantendo na presidência do conselho Vorcaro, o responsável pela fatia micada. Xerife do sistema financeiro, o BC tenta encontrar lógica dentro da ausência de nexo.