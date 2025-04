Em oito meses, a rejeição ao governo Lula subiu 13 pontos na série de pesquisas da Quaest. Na sondagem divulgada nesta quarta-feira, a avaliação negativa da atual gestão disparou, descolando da positiva. De resto, o levantamento coleciona dados que apontam para a eventual calcificação de um ambiente que pode evoluir para a aversão de um pedaço expressivo do eleitorado a Lula. Já não é negligenciável a hipótese de que o antilulismo chegue a 2026 como uma força política relevante. Segundo a Quaest, sete em cada dez brasileiros (71%) acham que Lula não cumpre as promessas que fez durante a campanha. Mais da metade (53%) avalia que Lula 3 é pior do que Lula 1 e Lula 2. Para 56%, o Brasil está na direção errada. Como se fosse pouco: 43% declaram que Lula realiza um trabalho pior do que o de Bolsonaro, um antecessor que, desde a semana passada, esquenta o banco dos réus à espera da sentença que deve o enviá-lo para a cadeia antes do final do ano.