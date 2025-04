Espionado, Paraguai cobra um esclarecimento puro, o escocês Num primeiro momento, o governo do Paraguai deu de ombros para a notícia do UOL sobre a ação hacker da Abin. Mudou de ideia ao observar o modo desajeitado como a diplomacia brasileira engarrafou a crise numa nota oficial. A nota do Itamaraty, confirmou a operação clandestina. Alegou que foi autorizada sob Bolsonaro, em junho de 2022, e interrompida em 27 de março de 2023, assim que foi descoberta pela gestão Lula. Veja o texto completo de Josias de Souza