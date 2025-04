Ao batizar o balanço retardado de um governo mal avaliado de "Brasil Dando a Volta por Cima", Sidônio Palmeira exagerou na marquetagem. Transformou a campanha prematura de Lula num balé desconectado da realidade. Não conseguiu sacudir a poeira de Lula. E ainda terminou debaixo de chumbo. Sidônio se aborreceu com os repórteres. Depois do festival de exibição de "ações do governo", esses malvados só queriam saber da impopularidade de Lula e da má avaliação do governo nas pesquisas. "Eu acho até engraçado", disse o marqueteiro do Planalto, antes de socializar responsabilidades.