Às vésperas de mais um ato político de Bolsonaro na Paulista, o centrão enfiou dentro do congelador a proposta de anistia que haveria de beneficiá-lo. A dificuldade de atrair a assinatura de líderes de partidos amigos para o requerimento de urgência que forçaria a votação do projeto da clemência leva Bolsonaro a suspeitar que tem aliado torcendo pela sua sua prisão. Nessa versão, a impopularidade de Lula no vermelho estimula tecelões do centrão a apressar a costura de um projeto conservador unificado para a próxima sucessão. Dissemina-se nos subúrbios do Congresso a percepção de que mais vale para a direita um Bolsonaro preso em 2025 do que um inelegível voando sobre a campanha de 2026 como um estorvo para a articulação de um Plano B.