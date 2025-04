Em política, como na vida, jamais se deve contar com os peixes que ainda estão na água. O PL, partido de Bolsonaro, achava que o projeto da anistia para o 8 de janeiro estava no papo. O presidente da Câmara, Hugo Motta, levou o pé à porta. Os líderes do centrão recusaram-se a assinar o requerimento que empurraria a proposta para o plenário a toque de caixa. O bolsonarismo passou a operar na base do vai ou racha. Rachou. No domingo, Bolsonaro atraiu uma multidão à Paulista. Coisa de 45 mil pessoas segundo o Monitor do Debate Político; 55 mil na conta do Datafolha. Voltou a pedir clemência para uma tentativa de golpe que diz não ter existido. Se não existiu, o caso seria de absolvição. Se houve, como mostrou a Polícia Federal, trata-se de um inusitado pedido de perdão preventivo que terminaria por beneficiar o alto-comando do golpe.