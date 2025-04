Lula perde oportunidade de dar exemplo com Juscelino Filho Lula não perde oportunidade de perder oportunidades. Com Juscelino Filho, exagerou. Após desperdiçar quatro chances de livrar a administração pública de um suspeito de corrupção, Lula permitiu que o ministro das Comunicações pedisse para sair. O caso exigia demissão sumária. Lula poderia ter vetado o nome de Juscelino quando recebeu a indicação do União Brasil. Teve nova chance quando o ministro cavou uma agenda em São Paulo como pretexto para voar em jato da FAB para um leilão de equinos. Perdeu outra oportunidade quando a Polícia Federal indiciou o auxiliar por desviar verbas do antigo orçamento secreto. Veja o texto completo de Josias de Souza