Desavença de assessores reduz Trump à sua estupidez essencial Elon Musk e Peter Navarro travam nas redes sociais uma desavença pitoresca. Desqualificam-se mutuamente como garotos numa briga de pátio de colégio. Um detalhe dá ao espetáculo certa ponderabilidade cômica: separados pelo cristal líquido, os principais conselheiros de Trump brigam sem precisar esmurrar um ao outro. No arranca-rabo da dupla, quem entra com cara é o chefe. Musk já havia desqualificado o diploma obtido em Harvard pelo seu contendor. Mentor do tarifaço de Trump, Navarro postou que o dono da Tesla não é um fabricante de veículos, mas um mero "montador de carros", dependente de peças importadas. Em resposta, Musk chamou-o de "verdadeiro idiota", "mais burro que um saco de tijolos". Veja o texto completo de Josias de Souza