Se existe inferno, ele é um mundo submetido aos caprichos de Trump. Na segunda-feira, o imperador laranja da Casa Branca mandou desmentir postagem que circulara nas redes dizendo que ele anunciaria uma pausa no seu tarifaço. Nesta quarta, o próprio confirmou o que havia negado 48 horas antes. Trump suspendeu suas tarifas por 90 dias, unificando-as no patamar mínimo de 10% —nível no qual já estava enquadrado o Brasil. Para não perder a fama de mau, manteve em alta tensão as relações com a China. Elevou a taxa para todos os produtos chineses de estratosféricos 104% para radioativos 125%.