Trump vai passar, mas deixará cicatrizes definitivas no mundo Ainda não se sabe como será a quarta guerra mundial. Mas a terceira é feita de tarifas. De um certo ponto em diante, não há mais retorno. A taxação de 104% que Trump impôs aos produtos importados da China carbonizou os últimos pontos de interrogação. Perdeu o sentido o debate sobre levar ou não a estupidez ao pé da letra. Na guerra fria, a angústia que o mundo vivia era a da aniquilação nuclear mútua. Mas a Casa Branca e o Kremlin jamais ousaram triscar no botão vermelho. Na guerra tarifária detonada por Washington, Trump e Xi Jinping apertam os botões um do outro, impondo à economia global uma imprevisibilidade atômica. Veja o texto completo de Josias de Souza